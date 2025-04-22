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Irak’tan Diyarbakır’a Silah Girişi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Diyarbakır’a ulaşan bir araçta gizli bölmelerde 27 adet ilah bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma, Irak’tan çok sayıda silah getirip suç gruplarına dağıtacakları tespit edilen şahıslara yönelikti.

OPERASYON DETAYLARI

16 Nisan’da, yabancı plakalı bir araç Çınar ilçesinde durdurularak operasyon yapıldı. Bu operasyon sonucunda aracın gizli bölmelerinde 8 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet MP5 marka otomatik tabanca, 18 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet boş şarjör ele geçirildi. Yapılan işlem sonrasında 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutulduğu mahallemde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Şüphelilerin tutuklanmasıyla birlikte yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu olay, Diyarbakır’daki güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Operasyon sonucunda ele geçirilen silahlar, yapılan çalışmaların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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