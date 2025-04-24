Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) 30. Yıldönümü Kutlandı

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Irak’ın Erbil kentinde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, ITC Erbil Ofisinde düzenlendi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu temsilcileri ve Türkmen siyasiler ile vatandaşlar katılım gösterdi.

ITC’NİN KATKILARI VURGULANDI

Türkmen Bakan Maruf, burada yaptığı konuşmasında, ITC’nin 24 Nisan 1995 tarihinde Erbil’de kurulduğuna dikkat çekti. Maruf, ITC’nin bu süre zarfında Irak Türkmenlerinin hak ve hukuklarına aktif bir şekilde destek sağladığını ve yanında durduğunu ifade etti. 30 yıl boyunca ITC’nin, Irak Türkmenlerine siyasi, diplomasi ve hukuk alanlarında önemli katkılarda bulunduğunu belirten Maruf, kuruluşun bölgede barışın savunucusu olduğunu ve diyalog yolu ile Türkmen haklarını talep ettiğini kaydetti. Ayrıca, Maruf, ITC’nin 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Irak Türkmenleri, Türk dünyası ve bölgedeki tüm vatandaşlara kutlama dileklerini iletti.