Irak, Ulaştırma İşbirliğini Güçlendiriyor

ULAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

BAĞDAT, 5 Mayıs — Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Katar Ulaştırma Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Sani ile yaptığı görüşmede ulaşım sektöründeki işbirliğini ele aldı. Sudani’nin basın ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ulaştırma, lojistik ve liman sektörlerindeki ortaklıkların ve yatırımların artırılmasına odaklandığı belirtildi.

KALKINMA YOLU PROJESİ VE ENTEGRE GİRİŞİMLER

Açıklamada, tarafların Irak tarafından önerilen Kalkınma Yolu projesinin ilerletilmesi ve ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla güzergah boyunca entegre girişimler kurma fırsatlarını araştırmak üzere görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi. Mayıs 2023’te önerilen bu projede, güneydeki Büyük Faw Limanı’nın Türkiye sınırına kadar bağlanması hedefleniyor. Bu çerçevede, güney-kuzey demiryolu ve karayolu koridorlarının inşa edilmesi planlanıyor. Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Nisan 2024’te bu proje kapsamında işbirliği yapmak için dörtlü mutabakat zaptı imzalamıştı.

Toplantıda ayrıca, çeşitli düzeylerde taşımacılık ve ticareti canlandırmak amacıyla toplu taşıma, liman ve havalimanlarının yönetiminde işbirliğinin artırılmasının yanı sıra havacılık sektöründeki fırsatların genişletilmesi konularının da ele alındığı belirtildi. Tarafların bu konulardaki görüşmeleri, ulaşım alanındaki stratejik işbirliklerini güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.