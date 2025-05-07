Irak, Umman’ın Başarısını Memnuniyetle Karşılıyor

İRAN DESTEKLİ HUSİLERİN YEMEN’DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Irak, Umman’ın ABD ile Yemen’deki Husiler arasında gerçekleştirdiği arabuluculuğun başarılı bir şekilde sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Umman’ın, ABD ile Husiler arasında bir ateşkes anlaşmasına varılmasında katkı sağlayan önemli diplomatik çabaları takdirle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, bu arabuluculuk başarısının bölgesel krizlere yönelik yapıcı diyalog ve barışçıl çözümlerin desteklenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

BÖLGEDE BARİŞ VE İSTİKRAR ÇAĞRISI

Yemen’deki durumu iyileştirme çabalarının desteklenmesi ve Yemen halkının yaşadığı sıkıntılara son verecek kapsamlı ulusal uzlaşıya ulaşmanın önemi aktarıldı. Ayrıca, bölgede daha fazla gerginliğin yaşanmaması adına ulusal ve uluslararası çabaların artırılması gerektiği dile getirildi. Bu bağlamda, Irak, bölgede barış ve istikrarı teşvik etmek amacıyla ortak çabaların önemi üzerinde durdu.

UMMAN’IN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen’in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesine yönelik bir ateşkes sağlandığını bildirdi. Bakan Busaidi, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün artık güvence altına alındığına vurgu yaparak, “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak. Bu şekilde, seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin kesintisiz akışı sağlanacaktır.” şeklinde ifadeler kullandı.

HUSİLERİN SALDIRILARI VE BÖLGESEL ETKİLERİ

Yemen’deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi’ne destek amacıyla İsrail’e ve Kızıldeniz’deki ABD ve İsrail bağlantılı gemilere saldırılar gerçekleştirmişti. Bu durum, bölgedeki gerginliklerin artmasına neden olmuş ve uluslararası güvenlik endişelerini tetiklemiştir.