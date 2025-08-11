Irak Ve İran Güvenlik Anlaşması Yapıldı

ORTA DOĞU’DA YENİ TEDBİRLER

Orta Doğu’da yaşanan gerilim, ülkeleri yeni tedbirler almaya yönlendiriyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin, Bağdat’ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldiği bildiriliyor.

İSRAİL’İN TUTUMU VE IRAK’IN BEYANLARI

Görüşmede Sudani, Irak’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını reddettiğini ve bu tür hareketlerin bölgesel ile uluslararası düzeyde çatışmaların artmasına sebep olabileceğini vurguladı. Ayrıca Irak’ın, ABD-İran diyaloğuna dair tutumunu da pekiştirdiği aktarılıyor.

GÜVENLİK ANLAŞMASI VE İŞBİRLİĞİ

Ali Laricani ise İran hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirme ve sürdürülebilir hale getirme isteğini dile getirdi. Ayrıca, özellikle yolcu taşımacılığı için demir yolu bağlantıları ile bölgedeki büyük koridorlar ve Kalkınma Yolu projesine entegrasyon için önemli adımlar atılması gerektiğini ifade etti. İki ülkenin ortak sınırlarının güvenliği konusunda bir anlaşmanın da imzalandığı kaydediliyor.