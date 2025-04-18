Irak Ve Suriye Liderleri Katar’da Buluştu

ORTAK GÖRÜŞME KATAR’DA YAPILDI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi. Bu görüşme, Katar’ın öncülüğünde gerçekleşti ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani de toplantıya katıldı.

SINIR GÜVENLİĞİ VE KOORDİNASYON ANLAŞMASI

Görüşmenin ana gündem maddesi ortak sınır güvenliği oldu. Irak ve Suriye liderleri, her iki ülkenin tehditlerle mücadele etmesi üzere ilgili makamları arasında saha ve istihbarat koordinasyonunu artırma konusunda mutabakata vardı.