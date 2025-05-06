Iraklı Elias Naif Elias Nasır, 6 Kişiye Umut Oldu

YARALANAN GENÇ İRANLI ORGAN BAĞIŞIYLA 6 KİŞİYE UMUT OLDU

Samsun’da motosiklet kazası sonucu yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen Iraklı Elias Naif Elias Nasır’ın (16) organları, 6 kişiye hayat verdi. Genç, böbrek, kornea, kalp ve karaciğer bağışıyla birçok insanın hayatını kurtardı. Elias’ın dayısı Meşal Gaip Huseyin Nasır, “Biz 9 senedir Samsun’dayız. Vatandaşların bize çok iyilikleri oldu. Biz de buna bir karşılık göstermek istedik” dedi.

KAZA SONRASI HASTANE SÜRECİ

Bafra ilçesinde 27 Nisan’da motosiklet kazası geçiren Elias, olayın ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen genç, 28 Nisan’da yoğun bakıma alındı. Ancak beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Samsun Organ Nakli Birimi yetkilileri, hasta yakınlarıyla irtibat kurarak organ bağışını gündeme getirdi. Aile, yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışlama kararı aldı.

ORGAN NAKİL SÜRECİ

Ekipler, Elias’ın 2 böbrek, 2 kornea, kalp ve karaciğerini aldı. Kalp, Ankara Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) nakledilmek üzere gönderildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, “Motosiklet kazası sonucu gelen hastamız, kafa travması geçirmişti. Beyin ölümü sonrası aile izniyle organları alındı. Umuyorum ki bu bağış, alıcılara şifa olacaktır. Yakınlarına çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İYİLİKLERİN KARŞILIĞI OLDU

Elias Naif Elias Nasır’ın dayısı Meşal Gaip Huseyin Nasır, 9 yıldır Samsun’da yaşadıklarını ve Türk vatandaşların kendilerine birçok iyilikte bulunduğunu belirtti. Bu yüzden, yeğeninin organlarını bağışlama kararı aldıklarını ifade eden Nasır, “Organ bağışı için karar verdik. Biz de 9 senedir Samsun’dayız. Vatandaşların bize çok iyilikleri oldu. Biz de buna bir karşılık göstermek istedik. Bir de çocuğumuza hayır olsun istedik” dedi.