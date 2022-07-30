Irak’ta gerilim artıyor! Göstericiler sokağa indi

Irak karıştı. Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukterda es-Sadr destekçileri, Es-Sudani’yi protesto etmek için sokaklara indi.

Irak’ta tansiyon yükselmeye devam ediyor ve ülkede sular durulmuyor. Irak’ta 10 ay önce seçim yapılmasına rağmen hükümet hala kurulamadı. Bağdat’ta Mukteda Es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şi’ya Es-Sudani’yi protesto etmek için meydanlara indi.

Sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplanan grup Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı. Sadrcılar 27 Temmuz’da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti.