Irak’tan Trump’a Golan Tepeleri tepkisi

Irak'tan ABD Başkanı Donald Trump'a Golan Tepeleri ile ilgili tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına tepki yağmaya devam ediyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine sert tepki göstererek, durumun kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerine tepki gösterilerek, “Irak, uluslararası hukuka binaen, işgal altında ve Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin meşrulaştırılmasına şiddetle karşı çıkıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “Irak, Golan Tepeleri, Filistin ve özellikle Kudüs’ün işgal edilmesinin üzerinden belli bir sürenin geçmesinin oradaki işgalcilere meşrutiyet verileceği anlamına gelmediğini teyit eder.” ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Twitter hesabından, “52 yılın ardından ABD için, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.” açıklamasını yapmıştı.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

TRT