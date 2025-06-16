İran, 370 Füze Gönderdi

IRAN’IN MISILLESİ

İran, 13 Haziran’dan itibaren gerçekleştirdiği saldırılara karşı misillemelerinde, İsrail’e 370 balistik füze gönderdi. Bu saldırılarda 30 noktanın hedef alındığı bildirildi.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, İran’ın 13 Haziran’dan bu yana düzenlediği saldırılara dair detayları açıkladı. Yapılan bilgi paylaşımında, 370 balistik füzenin İsrail’e atıldığı ve bu füzelerin 30 noktada isabet ettiği belirtildi.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Misilleme saldırılarının neticesinde 24 kişi hayatını kaybederken, 592 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu durum, devam eden gerilimin ciddiyetini gözler önüne seriyor.