Haberler

İran, 370 Füze Gönderdi

IRAN’IN MISILLESİ

İran, 13 Haziran’dan itibaren gerçekleştirdiği saldırılara karşı misillemelerinde, İsrail’e 370 balistik füze gönderdi. Bu saldırılarda 30 noktanın hedef alındığı bildirildi.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, İran’ın 13 Haziran’dan bu yana düzenlediği saldırılara dair detayları açıkladı. Yapılan bilgi paylaşımında, 370 balistik füzenin İsrail’e atıldığı ve bu füzelerin 30 noktada isabet ettiği belirtildi.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Misilleme saldırılarının neticesinde 24 kişi hayatını kaybederken, 592 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu durum, devam eden gerilimin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tavşanlı’da Gazze İçin Etkinlik Yapıldı

Tavşanlı'da Süleyman Yılmaz Anaokulu, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı etkinlik düzenleyerek yürüyüş, balon uçurma ve çeşitli yiyeceklerle dayanışma ruhunu kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Kubilay’ı 2 Yıl Yineledi

Kasımpaşa, eski Göztepe oyuncusu 28 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tören, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.