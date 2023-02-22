İran 5,1 şiddetinde sallandı

İran’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem bölgede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

İran’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama geldi.

6 Şubat’tan beri Türkiye’nin güney doğusunu etkisi altına alan tektonik hareketler dünyanın gündemindeki yerini korurken komşu ülke İran’da da bir deprem meydana geldi. İran’ın Fars eyaletine bağlı Dorz köyün merkezli depremin büyüklüğü 5.1. olarak gerçekleşti.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Fars eyaletine bağlı Dorz köyünde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 09.35’te kaydedilen sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.