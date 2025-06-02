İran’a Düşük Uranyum Zenginleştirmesi İzni

İRNA’NIN URANYUM ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE İZİN VERİLECEK

ABD’nin İran’a ilettiği nükleer anlaşma teklifinin taslağında, Tahran’a “düşük seviyede uranyum zenginleştirmesi için belirli bir süre tanınacağı” iddiaları gündeme geldi. Axios haber platformunun, nükleer anlaşma teklifinin içeriğine dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran arasındaki nükleer müzakerelere dair yeni bir iddia ortaya kondu. Haberde, ABD yönetiminin İran’a düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesi için imkan tanıyacağı yönündeki iddianın, İran yönetiminin uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğine dair ifadeleriyle çeliştiğine dikkat çekildi.

GÖRÜŞMELERDE YER ALAN TEMEL MADDELER

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran’a 31 Mayıs’ta sunduğu nükleer anlaşma taslağında, müzakerelerin bir sonraki turunda ele alınacak “ön fikirlerin” yer aldığı ifade edildi. Taslağa göre İran’ın, sivil amaçlar dışındaki yerel zenginleştirme kapasitelerini geliştirmesine izin verilmeyecek ve anlaşma sonrasında uranyum zenginleştirme oranını belirli bir süre boyunca yüzde 3 seviyesine düşürmesi gerekecek.

NÜKLEER MÜZAKERELERDE TEMEL ANLAŞMAZLIKLAR

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler devam ederken, Tahran’ın uranyum zenginleştirmesi iki ülke arasında temel bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. İran, nükleer programının atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlanması karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Daha önce Tahran’ın düşük seviyede uranyum zenginleştirileceğini kabul edeceklerini ifade eden ABD’li yetkililer, son dönemde ise İran’ın her düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmasını istemeye başladıklarını aktarıyor.

GÖRÜŞMELERİN DEVAM EDİŞİ

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığıyla beş tur görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bir sonraki görüşmelerin ne zaman ve nerede yapılacağı henüz belirlenmedi. Amerikalı müzakerecilerin, 11 Mayıs’ta Umman’da gerçekleşen nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sundukları da belirtiliyor. Donald Trump, konuya ilişkin sorulara “Evet, bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak” ifadesiyle cevap vermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın bahsettiği nükleer anlaşma teklifinin 31 Mayıs’ta Umman tarafından kendilerine ulaştığını duyurdu.