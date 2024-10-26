İran’a Hava Saldırıları Tahran’ı Sarıyor

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARINI AÇIKLADI

İsrail ordusu, İran’daki askeri hedeflere 3 dalga halinde nokta atışı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, İran’ın başkenti Tahran ve Kerec şehrinde çok sayıda patlama yaşandı.

İRAN’IN CEVAP HAZIRLIĞI

İran, İsrail’in gerçekleştirdiği bu saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve orantılı karşılık vereceğini bildirdi. Saldırının ardından İran genelinde tüm uçuşlar, yeni bir duyuruya kadar durduruldu.

TÜM BÖLGEDE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Tahran’daki patlamalar ile eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de benzer patlamaların meydana geldiği öğrenildi. Durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda, bölgedeki gerginliğin artması bekleniyor.