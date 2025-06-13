İran’a Hava Saldırıları Toplantı Yapıldı

ISRAİL’İN HAVADA YAPTIĞI SALDIRILAR GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Bu toplantı, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sebebiyle yapıldı.

BİR ARAYA GELİP DEĞERLENDİRDİLER

Toplantıda, son gelişmeler ve bölgedeki durum ele alındı. Milli Savunma Bakanı Güler ile diğer katılımcılar, sürmekte olan süreci değerlendirme fırsatı buldu. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından toplantıya dair fotoğraflar paylaşıldı.