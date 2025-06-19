İran’a Kim’den Açık Destek Geldi

İSRAİL-İRAN KRİZİNE KÜBA KORE’DEN DESTEK

İsrail ile İran arasındaki çatışma, dünya genelinde büyük bir endişe yaratırken, Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un’dan İran yönetimine açık destek geldi. Kim, “İran ihtiyaç duyarsa gerekli desteği veririz” diyerek jeopolitik dengelere yeni bir boyut kazandırdı. Ortadoğu’daki gerilim artarken, Asya’dan gelen bu açıklama uluslararası kamuoyunda önemli bir etki yarattı.

KUZEY KORE’NİN FÜZE YARDIM İHTİMALLERİ

Kim Jong Un’un İran’a koşulsuz destek verebileceklerini ifade etmesi, Tahran’a yönelik askeri yardım olasılığını gündeme getirdi. Bu noktada, gözler Kuzey Kore’nin “mutlak üstünlük sembolü” olarak adlandırdığı Hwasong-16B füzesine çevrildi. Kim, geçtiğimiz aylarda bu füzenin test fırlatışını kendisi denetlemiş ve Hwasong-16B’yi “savunma teknolojisinin zirvesi” olarak tanımlamıştı.

OLASI FÜZE SEVKİYATI VE BÖLGESEL ETKİLERİ

Askeri kaynaklara göre, Hwasong-16B’nin İran’a gönderilebileceği iddiaları ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. Olası bir füze sevkiyatının, Ortadoğu’daki güç dengelerini daha da karmaşık hale getirebileceği düşünülüyor. Kuzey Kore’nin bu adımı, sadece İsrail-İran çatışmasının seyrini değil, aynı zamanda ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin bölgedeki etkinliklerini de etkileyebilir. Uzmanlar, Kim Jong Un’un açıklamasını siyasi bir hamlenin ötesinde stratejik bir adım olarak kabul ediyor.