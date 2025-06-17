İran’a Koşulsuz Teslim Olun

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda İran’a yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları çerçevesindeki çatışmalara dikkat çekerek, “Sabrımız tükeniyor. Koşulsuz teslim olun” dedi. Bu ifadeleriyle, bölgedeki gerilim konusunda belirgin bir uyarıda bulundu.

İRAN’IN SAVUNMA KAPASİTESİ

Açıklamasında Trump, “İran semaları üzerinde artık tam ve kesin hakimiyetimiz var. İran’ın çok sayıda kaliteli hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları bulunuyordu, ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla karşılaştırılamaz” dedi. Bu ifadeleriyle, ABD’nin askeri gücünü ve teknolojik üstünlüğünü vurguladı.

HEDEFİ BİLİYORUZ

Trump, İran lideri Hamaney’e yönelik olarak da, “Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik” şeklinde açıklama yaptı. Sivillere veya Amerikan askerlerine füze atılmasını istemediklerine dikkat çekerek, durumu sakinleştirmeye çalıştı.