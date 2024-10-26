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İran’a Yönelik Saldırı Hakkında AK Parti Açıklaması

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İSRAİL’İN SALDIRISI VE AK PARTİ’NDEN GELEN TEPKİ

Cumartesi sabahı İran’a düzenlenen saldırının ardından, AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

NETANYAHU’NUN TEHDİTLERİ

Çelik, “Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir” biçiminde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞRI

Ömer Çelik, uluslararası topluma çağrı yaparak şu ifadelere yer verdi: “Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir.” Ayrıca, bölgede yaşanan gerilimlere dikkat çekerek, “Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz” şeklinde ekledi.

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