İran-ABD Geriliminde Müzakere Öneriliyor

İRAN GERİLİMİ TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞIYOR

ABD’de meydana gelen siyasi ve askeri gelişmeleri canlı yayında yorumlayan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, İran ile olan gerilimin tehlikeli bir aşamaya varabileceğini belirtti. Sural, Trump’ın olası bir müdahaleye sıcak baktığına değinerek, ABD halkının bu konuda ciddi endişeler taşıdığına da vurgu yaptı.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Rona Doğan Sural, İran-ABD geriliminde çatışma yerine müzakerelerin her iki taraf için de avantaj sağlayacağını ifade etti. “Müzakere yoluna gitmek hem İran’ın, hem Amerika’nın işine gelecektir” sözleriyle diplomasi çağrısında bulundu. Ayrıca, İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında “İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesi %60. Bu değer %90’a çıkarsa nükleer silah olarak kullanılabilecek hale gelir” diyerek ciddi bir nükleer tehdit uyarısında bulundu. Sural, Trump’ın bu süreci durdurmak için istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

MÜDAHALE KARARI KÜRESEL ETKİ YARATABİLİR

Rona Doğan Sural’a göre, Trump’ın vereceği bir müdahale kararı, küresel ölçekte etkiler yaratabilir. “Trump ‘ABD olarak İran’a saldırıyoruz’ derse, 2 saat içerisinde dünyanın pek çok yerinden İran’a saldırılar gerçekleştirilecek” şeklinde uyarıda bulunarak olası bir savaşın boyutlarına dikkat çekti. Sural, ABD kamuoyunun genel eğilimini de paylaşarak, “ABD halkının %60’ı ülkesinin İran’a saldırıda aktif rol oynamasını kesinlikle istemiyor” ifadesiyle toplumun savaş karşıtı tutumunun yönetimin kararları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.