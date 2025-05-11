İran-ABD Görüşmeleri Sona Erdi, Umman’da

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ

İran ile ABD arasında, Umman’ın başkenti Maskat’ta düzenlenen dördüncü tur görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İran-ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin dördüncü turu birkaç dakika önce sona erdi; zor ama birbirimizin pozisyonlarını daha iyi anlamak ve tartışmalı konuları çözmek için makul ve gerçekçi yollar bulmak için faydalı görüşmelerdi.” şeklinde ifadeler yer aldı.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMINA İŞARET

Açıklamada, görüşmelerin bir sonraki turunun yeri ve zamanı Umman koordinatörü tarafından bildirileceği belirtildi. Bu gelişme, taraflar arasında süregelen müzakere süreçlerinin hızlanabileceğine dair umutları artırıyor.