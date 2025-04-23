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İran, ABD Görüşmelerini 26 Nisan’a Erteledi

GÖRÜŞMELERİN ERTELENME NEDENİ

İRAN, ABD ile Umman’da gerçekleştirilmesi planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin tarihinin 26 Nisan’a alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya dair açıklamada bulundu.

UMMAN’IN ROLÜ VE TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Bekayi, Umman hükümetinin önerisi doğrultusunda, İran ile ABD heyetleri arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda, planlanan görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan’a ertelendiğini aktardı. Bu değişikliğin temelinde ise iki taraf arasındaki dolaylı görüşmelerin devam etmesi yer alıyor.

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