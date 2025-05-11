İran, ABD ile Müzakerelere Ciddiyiz

ORTA DOĞU’DA TANSİYON YÜKSEK

Yemen’deki İran destekli Husilere saldırılarını sürdüren ABD’den Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu turu öncesi olumlu mesajlar geliyor. Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini dile getirmişken, İran’dan da bir yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında nükleer görüşmeler hakkında açıklamalar yaptı.

NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ

Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretme amacı içinde olmadığını vurguladı. “Rehber’in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır.” diyen Pezeşkiyan, İran’ın nükleer tesislerinden vazgeçme tartışmasını kabul etmediğini belirtti. “Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

BARİŞ İSTEDİĞİMİZ İÇİN MÜZAKERE EDİYORUZ

Pezeşkiyan, müzakerelere ve anlaşma arayışına ciddi baktıklarını iletti. “Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz.” şeklinde konuşan Pezeşkiyan, bölge ülkelerinin kardeş olduğuna inandığını, dışarıdan gelen müdahalelere ihtiyaç duymadıklarını sözlerine ekledi. “Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail).” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.