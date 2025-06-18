İran, ABD’nin Aksiyonlarını Takip Edecek

İRAN’IN ABD YANITINA HAZIR OLDUĞU AÇIKLAMASI

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, “Herhangi bir noktada ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD’ye yanıt vermeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı. Bahreini, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ETKİLERİ

Israil rejiminin 13 Haziran’dan bu yana İran’a karşı düzenlediği saldırılara dikkat çeken Bahreini, “Bunlar sivil, kadın, çocuk, sivil altyapı hatta ülkemizdeki barışçıl nükleer tesislerini hedef alan İsrail saldırganlığıdır. Bu saldırılar sırasında çok sayıda çocuk ve kadın dahil, yüzlerce masum insan öldürüldü. Sadece İran’da değil, aynı zamanda bölgemizdeki insanların tehlikeli sızıntılara maruz kalması nedeniyle barışçıl nükleer tesislerimiz etrafında büyük bir tehlike var.” dedi. Bahreini, İsrail’in ABD’nin yanı sıra birçok Batılı ülke tarafından finansal, lojistik ve askeri alanda desteklendiğini eleştirdi.

Bahreini, İsrail’in, İran’a sebepsiz yere saldırdığını belirterek, “İsrail bu saldırılar sırasında sivilleri hedef alarak ayrımcılık, orantılılık ve saldırılar hakkında halkın bilgilendirilmesi ilkesini ihlal etti. İsrail, uluslararası hukukun ve insan haklarının tüm normlarını ihlal etti. İran, İsrail saldırılarına karşılık verme konusunda kararlı. Halkımızı, güvenliğimizi ve topraklarımızı savunmada hiçbir şüphe, tereddüt göstermeyeceğiz. Çok ciddi ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz.” şeklinde konuştu.

ABD’NİN ROLÜ VE İRAN’IN TEPKİSİ

Büyükelçi, ABD’nin İsrail’in yaptıklarına ortak olduğunu söyleyerek, “ABD olmadan İsrail hiçbir şey. İsrail ne yapıyorsa ABD’nin askeri ve istihbarat desteğiyle yapıyor. ABD’nin eylemlerini takip edeceğiz. Herhangi bir noktada ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD’ye yanıt vermeye başlayacağız.” değerlendirmesini yaptı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ELEŞTİRİ

BM Güvenlik Konseyinin ve diğer uluslararası örgütlerin bu süreçte İsrail’in işlediği suçları durdurma konusundaki başarısızlığını vurgulayan Bahreini, söz konusu kuruluşların varlık nedenlerini kaybettiklerini söyledi. İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurgulayan Bahreini, “Kırmızı çizgilerimizin aşılması halinde buna yanıt gelecek.” ifadelerini kullandı.

ABD YETKİLİLERİNE YANIT

AA muhabirinin, “ABD Başkanı Donald Trump’ın son gerginliklere ilişkin açıklamalarını bir müdahale olarak mı görüyorsunuz?” sorusuna Bahreini, “Evet, ABD Başkanı dahil ABD yetkililerinin açıklamalarını izliyoruz. Bunları İran’a yönelik meydan okumalara karşı sorumsuz tavırlar olarak görüyoruz ve ABD’nin İran’a yönelik politikalarının son 40 yıldır düşmanca olduğuna inanıyoruz.” yanıtını verdi. Bahreini, Trump’ın açıklamalarının dengesiz olduğunu belirterek, “Bu açıklamaları görmezden gelemeyiz.” dedi. İran’ın kırmızı çizgilerinin aşılması durumunda yanıt vermekten kaçınmayacaklarını vurguladı.