İran, ABD’nin Saldırısını Kınıyor

İRAN CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da yapılan kabine toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, “ABD’nin saldırısı, İsrail saldırılarının arkasında Washington’ın olduğunu gösteriyor” dedi. Bu sözleriyle ABD’nin, İsrail’in eylemlerinde yer aldığını vurguladı.

SİLAHLI KUVVETLERİN TEPKİSİ VE İSRAİL’İN ZAYIFLIĞI

Pezeşkiyan, “Başlangıçta rollerini gizlemeye çalışsalar da ülkemizin silahlı kuvvetlerinin kararlı ve caydırıcı tepkisi ve Siyonist rejimin bariz yetersizliğini gözlemledikten sonra kaçınılmaz olarak öne çıktılar” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği güçlü saldırıların, Amerika’nın saldırgan politikalarına bir yanıt olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı, “Siyonist rejim, İran’a tek başına saldıracak yetenek ve cesarete sahip olacak konumda veya büyüklükte değildir” ifadelerini kullandı.