İran, ABD’nin Yaptırımlarına Sert Tepki Verdi

İRAN’DAN ABD YAPTIRIMLARINA SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeye yönelik yeni yaptırım kararına karşı çıkışta bulunarak, “Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran’ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD’nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir” sözlerini aktardı. İran, ABD’nin ilan ettiği yaptırımlara karşı gerçekleştirilen açıklamada sert bir tutum sergiledi.

DOLAYLI GÖRÜŞMELERE ATIF

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiği mektuba da değinildi. Açıklamada, iki ülke arasında şimdiye kadar üç tur dolaylı görüşmenin yapıldığı ancak bu yeni adımın diplomasi ile çeliştiği ve güveni sarstığı vurgulandı. “İran heyeti bu görüşmelerde, uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl nükleer enerji hakkı ve yaptırımların kaldırılması taleplerini net biçimde ortaya koymuş, adil ve kalıcı bir anlaşma için ciddi irade sergilemiştir” denildi.

ABD yönetiminin eş zamanlı olarak sürdüğü yaptırım politikasının müzakere sürecine zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran’ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD’nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İran’ın uluslararası hukuk çerçevesindeki haklı ve meşru tutumundan taviz vermeyeceği de özellikle ifade edildi. “ABD’nin tehdit ve baskı yoluyla herhangi bir sonuç elde edemeyeceği açıktır. Diplomasi, bu meselenin çözümündeki tek geçerli yoldur” denildi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI’NDAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun balistik füze programına yönelik malzeme tedarikine katkı sağladığı gerekçesiyle İran ve Çin vatandaşı 6 kişi ile 6 kuruluşa yaptırım uygulandığını bildirdi. Açıklamada, bu kişiler ve kuruluşların İran’ın füze programına malzeme ve teknik destek sunduğu belirtilerek, ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla ticari faaliyette bulunmalarının yasaklandığı aktarıldı.

TRUMP’TAN YAPTIRIM UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran’dan petrol alan ülke ve şahısları hedef alarak, “İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran’dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar” açıklamasında bulundu.