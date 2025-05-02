İran, ABD’nin Yemen’deki Saldırısını Kınadı

İRAN’DAN ABD SALDIRILARINA TEPKİ

İran, Amerika Birleşik Devletleri’nin Yemen’in sivil altyapısına yönelik gerçekleşen saldırılarını “uluslararası savaş suçu” olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD güçlerinin Yemen’in altyapısını ve yerleşim bölgelerini hedef alan bu tür saldırıları kesin bir dille kınadığını açıkladı. Bekayi, bu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin ilkeleri ile uluslararası hukuk kurallarının ciddi bir ihlali olduğunu belirtti ve Yemen’deki yerleşim yerleri ile sivil altyapının saldırıya uğramasını “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” olarak değerlendirdi.

BM’YE EYLEM ÇAĞRISI

Bekayi, BM Güvenlik Konseyi ve bölge ülkelerine, İsrail ile ABD’nin “savaş çığırtkanlığı ve hukuksuzluğuna” karşı harekete geçmeleri için çağrıda bulundu. Yemendeki İran destekli Husiler, ABD’nin ülkenin farklı bölgelerine, özellikle de Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı’na hava saldırıları düzenlediğini bildirmişti. Ras İsa Limanı, 17 Nisan’da da saldırıya uğramış, bu olayda en az 74 kişinin hayatını kaybettiği ve 171 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.