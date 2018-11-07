İran: ABD pişman olacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırımlarına ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin kararından dolayı pişman olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetiminin İran’a karşı yürüttükleri siyasetin etkili olmadığını anlayacağını belirterek, “ABD yönetimi attığı bu mantıksız adımlardan pişman olacak” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, yayınladığı videolu mesajda, ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin önceki başkanlarının da “İran’a karşı saygısız tavırlar sergilediğine” dikkati çeken Zarif, “ABD’nin eski başkanları tecrübe kazandıkça İran’a karşı üsluplarını değiştirdiler. Sayın Trump’ın hükümeti de İran’a karşı yürütülen siyasetin etkili olmadığını anlayacak ve bunu değiştirmek zorunda kalacaktır. ABD yönetimi attığı bu mantıksız adımlardan pişman olacaktır” diye konuştu.

İSRAİL VE BİRKAÇ KÜÇÜK DEVLET DIŞINDA ABD’YE DESTEK YOK

Kapanan şirketlerin dahi yaptırım listesine alınmasının “ABD’nin çaresizliğinin bir göstergesi” olduğunu dile getiren Zarif, İsrail ve birkaç küçük devlet dışında ABD’nin adımlarını destekleyen kimsenin çıkmadığını ve dünyanın ABD yönetiminin karşısında durduğunu savundu.

ABD yaptırımlarının hedefinde İran halkı olduğunu vurgulayan Zarif, İran hükümetinin “bu düşmanca adımların” halka zarar vermemesini sağlamakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

Zarif, “Hükümet, başından itibaren bütün gücüyle buna karşı koymak için yoğun bir çaba gösterdi ve bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlar Kurulu ve diğer tüm toplantılarda gerekli tüm çabaların ortaya konulduğu konusunda halkımıza güvence veriyorum.” diye konuştu.

“ABD ÇIKARLARI İÇİN S. ARABİSTAN VE İSRAİL’İN İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİ ÖRTÜYOR”

“Diplomasi alanında sağlanan bu başarıdan dolayı mutluyum. Bu duruşun gelecekte de etkisini göstermesini temenni ediyorum.” diyen Zarif, şunları kaydetti:

“ABD hükümetini kötü günler bekliyor. Washington yönetimi yürüttüğü siyasetin çıkarlarına hizmet ettiği noktasında kendi halkını dahi ikna edebilmiş değil. Bu hükümet kendi ulusal çıkarlarını dahi düşünmüyor. Sadece küçük bir grubun menfaatine hizmet ediyor. Kendi ulusal çıkarlarını savunabilmek için Suudi Arabistan ve İsrail’in işlediği cinayetlerin üstünü örtüyor.”

ZARİF’TEN TELEFON DİPLOMASİSİ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zarif’in İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Ekonomisi büyük ölçüde petrole dayanan İran’ın petrol ihracatını hedef alan ikinci aşama yaptırımlar, dün TSİ 08.00’de devreye girdi. Böylece İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve ona bağlı İran Petrol Ticaret Şirketi (NICO) ile İran Ulusal Tanker Şirketi’nin (NITC) uluslararası faaliyetleri kısıtlanırken bu kuruluşlar veya bağlı şirketlerden petrol veya petrokimya ürünleri satın alınması dahil olmak üzere petrol ile ilgili işlemlerin engellenmesi planlanıyor.

NTV