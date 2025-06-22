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İran, ABD Saldırısı İçin BM’ye Başvurdu

İRAN’DAN BM GÜVENLİK KONSEYİ’NE ACİL OTURUM TALEBİ

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı sebebiyle BM Güvenlik Konseyi’nden ‘acil oturum’ talep etti. BM Güvenlik Konseyi’ne yazdığı mektupta, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının, ‘bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit’ oluşturduğunu ifade etti.

ABD’NİN SALDIRISI VE HUKUKİ İHLALLER

Iravani, saldırıların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) ‘gözetimi altında yapıldığını savunuyor. Saldırının, BM Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı ihlal ettiğini aktaran Iravani, bu yasa dışı eylemin incelenmesi ve kınanması için gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca sorumluların cezasız kalmaması için acil oturum yapılmasını talep etti.

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