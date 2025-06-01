İran, ABD Teklifini Umman İle Aldı

İRAN’DA NÜKLEER ANLAŞMA GELİŞMELERİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin nükleer anlaşma teklifinin Umman üzerinden kendilerine ulaştığını açıkladı. Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki hafta önce dile getirdiği nükleer anlaşma teklifinin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi tarafından İran’a sunulduğunu belirtti.

TEKLİFİN İÇERİĞİ VE CEVAP SÜRECİ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erakçi, “Değerli kardeşim Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Tahran’a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek ABD’nin teklifini sundu. Bu teklife, İran’ın ilkeleri, ulusal çıkarları ve halkının hakları doğrultusunda uygun bir yanıt verilecek” ifadesini kullandı.

ABD’YE YAPILAN YANIT VE GÖRÜŞMELER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran’a ayrıntılı ve kabul edilebilir bir teklif yolladığını ve bu teklifin kabul edilmesinin İran’ın yararına olabileceğini vurguladı.