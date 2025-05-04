İran, ABD Üslerini Hedef Alacaktır

İRAN SAVUNMA BAKANI’NDAN ABD’YE CEVAP

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, herhangi bir saldırı durumunda, ABD’nin bölgedeki üslerini ve çıkarlarını hedef alacaklarını belirtti. İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Yemen’deki Husilere sağlanan destek nedeniyle İran’a yönelttiği askeri saldırı tehditlerine yanıt verdi. Nasırzade, Yemen’deki Husilerin bağımsız bir şekilde hareket ettiğini ve “Bu konunun İran ile hiçbir ilgisi yoktur.” diyerek, ABD’nin bölgedeki kriz çıkarmaya çalışmaması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda, İran’ın Kızıldeniz’deki Amerikan uçağının düşmesinden sorumlu olmadığına dikkat çekti.

SALDIRILARA GÜÇLÜ CEVAP VERECEĞİZ

Nasırzade, ülkesinin savaş başlatmadığını ve böyle bir durumda bulunmayacağını dile getirdi. “Eğer İran’a bir saldırı olursa ya da savaş ilan edilirse güçlü bir karşılık vereceğiz.” sözlerini kullanarak, olası tehdidin kaynağını belirtikten sonra, “Bu savaş ABD’den veya Siyonist rejimden kaynaklanıyorsa, İran onların çıkarlarına, üslerine ve güçlerine saldıracaktır.” ifadesini ekledi. Ayrıca, İran’ın bölgedeki komşularıyla dostluk ilişkileri içinde olduğunu, “Aramızda kardeşlik hakim ancak İran’a bir saldırı olması durumunda bölgedeki Amerikan üsleri bizim hedefimiz olacaktır.” şeklinde vurguladı.

ABD’DEN YENİ TEHDİT VE GÖRÜŞMELERİN ERTELENMESİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 1 Mayıs’ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz.” ifadelerini kullanmıştı. Hegseth’in tehdidinin ardından, 3 Mayıs’ta Roma’da yapılacak iki ülke arasındaki görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı. İran, görüşmelerin “lojistik nedenlerden” dolayı ertelendiğini duyurdu.