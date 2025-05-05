İran, ABD ve İsrail’le savaş uyarısı yaptı

İRAN SAVUNMA BAKANI’NDAN UYARI

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD ve İsrail’in savaş açması durumunda, bu ülkelerin çıkarlarını, üslerini ve askerlerini “gereken her yer ve zamanda” vuracaklarını açıkladı. Pazar günü devletin IRIB Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Nasırzade, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “Husilere verdiği desteğin bedelini ödeyeceği” uyarısına yanıt verdi.

FÜZE CEPHANELİĞİ VE HEDEF BELİRLEME

Ülkede büyük bir füze cephaneliğinin bulunduğunu ifade eden bakan, savaşın zorunlu hale gelmesi halinde bu cephaneliği bölgesel hedeflere karşı kullanmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi. Nasırzade, “ABD ya da İsrail tarafından böyle bir savaş açılırsa İran İslam Cumhuriyeti, gereken her yer ve zamanda onların çıkarları, üsleri ve askerlerini hedef alacaktır” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE VE TEHDİT ÇELİŞKİSİ

ABD’nin bir yandan müzakere için açık olduğunu söylerken, diğer yandan İran’ı çeşitli yollarla tehdit etmesini çelişkili bir tutum olarak değerlendiren Nasırzade, bu durumun eleştiriden uzak kalmaması gerektiğini vurguladı. Yemen’in bağımsız bir ülke olduğunu ve bu ülkenin kendi kararlarını verdiğini belirten Nasırzade, ABD’ye Batı Asya bölgesinde kriz çıkarmaktan kaçınma tavsiyesi verdi.