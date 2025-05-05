İran, ABD Ve İsrail Saldırılarını Kınadı

İRAN’DAN KINAMA AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD’nin Yemen’de gerçekleştirdiği liman ve sanayi tesisleri ile yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları “uluslararası hukukun ilke ve kurallarının ağır bir ihlali” olarak değerlendirerek kınadığını açıkladı. Bekayi, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu saldırıların ABD desteği ve katılımıyla yapıldığını vurguladı. Şiddetle kınadıkları saldırıları “açık bir suç” ve “uluslararası hukukun ilke ve kurallarının ağır bir ihlali” olarak nitelendiren Bekayi, uluslararası topluma ve bölge ülkelerine “ABD ile İsrail’in İslam ülkelerindeki katliam ve yıkım sürecini durdurmaları için etkili bir şekilde harekete geçme” çağrısında bulundu.

BÖLGESEL İSTİKRAR ÇAĞRISI

İranlı sözcü, bölgede istikrarsızlığın yayılmasını önlemenin tek yolunun, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve savaş suçlarına son vermek olduğuna dikkat çekti. Yemen’deki Husilerin, Filistinlileri destekleme amacıyla 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı’nı vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen’e saldırı tehdidinde bulunduğunu hatırlattı.

SALDIRILARIN DETAYLARI

Geçtiğimiz günlerde ABD ve İsrail savaş uçakları, Yemen’de liman, fabrika ve sivil altyapıyı hedef alarak saldırılar düzenledi. İsrail güçleri, Yemen’deki altyapı tesislerine hava saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. İsrail basınında çıkan haberlere göre, bu saldırılar ABD koordinasyonuyla yapıldığı ifade edildi. Yemen’deki Husilere ait al-Masirah televizyonu, bir çimento fabrikasına yapılan hava saldırıları sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 42 kişinin yaralandığını bildirdi.