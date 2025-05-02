İran, ABD Yaptırımlarına Tepki Göstermekte

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin uygulamaya koyduğu son yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Bakanlık, “Yasa dışı yaptırımların devamı ve İran’ın ticari ortaklarına yönelik baskıların artırılması, ABD’nin diplomasiye yönelik samimiyetsiz yaklaşımını ortaya koymakta ve güvensizliği derinleştirmektedir” dedi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yazdığı mektuba da atıfta bulunularak, iki ülke arasında şimdiye kadar üç tur dolaylı görüşme yapıldığı ancak bu durumun diplomasiyle çeliştiği vurgulandı.

GÜVEN SORUNU

İran Dışişleri Bakanlığı, yapılan görüşmelerde, uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl nükleer enerji hakkı ve yaptırımların kaldırılması taleplerinin net bir şekilde dile getirildiğini belirtti. Ayrıca, “İran heyeti bu görüşmelerde, adil ve kalıcı bir anlaşma için ciddi irade sergilemiştir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, ABD yönetiminin eş zamanlı olarak yaptırım politikalarını sürdürmesinin müzakere sürecine zarar verdiği ifade edildi.

MEŞRU TUTUM

İran’ın uluslararası hukukun çerçevesindeki haklı ve meşru tutumundan taviz vermeyeceği vurgulandı. “ABD’nin tehdit ve baskı yoluyla herhangi bir sonuç elde edemeyeceği açıktır. Diplomasi, bu meselenin çözümündeki tek geçerli yoldur” ifadesine yer verildi.

ABD YAPTIRIMLARI

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) balistik füze programı için malzeme tedarikine katkıda bulunan 6 kişi ve 6 kuruluşa yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Açıklamada, bu kişi ve kuruluşların İran’ın füze programına malzeme ve teknik destek sağladıkları belirtildi. ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla ticari faaliyette bulunmalarının yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran’dan petrol alan ülke ve şahısları hedef alarak, “İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran’dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar” ifadesini kullandı.