İran, ABD’ye meydan okudu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ne meydan okudu.

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, ‘Amerika şunu bilmeli ki, İran petrol ihraç edemezse Körfez’deki hiçbir ülke petrol ihraç edemez’ dedi.

Reuters’ın haberine göre, Ruhani, petrol ihracıyla ilgili ABD’ye sert bir uyarıda bulundu ve İran’ın petrol ihraç edememesi durumunda Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman’ı kapsayan körfez ülkelerinin de petrol ihraç edemeyeceğini söyledi.

ABD yetkilileri, İslam Cumhuriyeti’nin füze programını ve bölgesel nüfuzunu engellemek amacıyla İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi planladıklarını belirtmişti.

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