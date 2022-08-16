İran, AB’ye son teklifini sundu

İran, nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin son teklifini Avrupa Birliği’ne sundu.

İran, nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan nihai metin hakkındaki son değerlendirmesini AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e iletti.

İran, Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan nükleer anlaşma taslağıyla ilgili son değerlendirmeyi içeren yazılı metni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e gönderdi.

İran yönetiminden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, İran Dışişleri Bakanlığı kaynakları Tahran yönetiminin son talep ve değerlendirmesini AB’ye ilettiğini duyurdu.

İran medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran’ın AB’nin sunduğu son taslağa ilişkin değerlendirmesini AB’ye ilettiği yer alırken, AB’ye metne cevap vermesi için 2 gün süre verildiği de belirtildi.

“Anlaşmaya geri dönmeye yakınız”

İran nükleer müzakere heyetinde yer alan Muhammed Marandi tarafından yapılan açıklamada, ABD ile nükleer müzakerelerde temel sorunların aşıldığı ve anlaşmaya geri dönmeye çok yakın oldukları ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, AB tarafından sunulan nükleer anlaşma taslağıyla ilgili son değerlendirmeyi içeren yazılı metni yerel saat ile 00.00’a kadar göndereceklerini söylemişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz’da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Washington yönetimleri de AB’nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında `Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran’ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı.

Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021’de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kasım 2021’de göreve başlamasıyla ABD’nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz Mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu