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İran Açıklama Yaptı: 224 Ölü, 1481 Yaralı

SAYILARDA ARTIŞ

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e, yaralı sayısının ise bin 481’e ulaştığını duyurdu. İran ile İsrail arasındaki 13 Haziran’dan bu yana süregelen çatışmalarda her iki taraf da artan can kayıpları ve yaralılarla karşı karşıya kalıyor.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, yaptığı açıklamada saldırıların başlangıcından bu yana çoğunluğu sivillerden oluşan 224 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların sayısının bin 481’e çıktığını ifade etti. Kermanpur, “Bin 277 kişi tedavi altına alındı. Yaralıların yüzde 90’ından fazlası sivil. Bu durum, İsrail sadece askeri hedefleri vuruyor söyleminin tamamen asılsız olduğunu gösteriyor” dedi.

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti.

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