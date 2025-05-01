İran, Adil Anlaşma İçin Kararlı

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 3 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan ABD ile nükleer görüşmelerin ertelenmesi üzerine, “adaletli ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız” dedi. Erakçi, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ummanlı ve ABD’li muhataplarımızla birlikte, lojistik ve teknik nedenlerle 4. tur görüşmelerin ertelenmesine karar verdik.” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELERDE İLERLEME OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İran ile ABD arasındaki müzakereler, 2018’de İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunması ve tehditler içeren bir mektup göndermesiyle başlamıştı. İran, bu mektuba Umman üzerinden yanıt vermişti. Tahran, ardından Umman’da 12 Nisan’da, daha sonraki haftalarda Roma ve tekrar Umman’da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Her iki taraf da müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs’ta Roma’da gerçekleşeceği açıklanmıştı.

ERTELENME NEDENİ AÇIKLANDI

Görüşmelere aracılık eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, dün X sosyal medya hesabından müzakerelerin “lojistik nedenlerden” dolayı ertelendiğini duyurdu. ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditleri ve yeni yaptırımları ise müzakere sürecini etkileyen bir diğer unsur oldu. Washington yönetimi, İran petrolünün satışına dahil olan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri’nde biri Türkiye’de bulunan toplam 7 şirkete “azami baskı” kampanyası kapsamında yaptırım uyguladığını bildirirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından “Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN PROVOKATİF DAVRANIŞLARI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, müzakereler devam ederken ABD’yi “çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar” yapmakla suçladı.