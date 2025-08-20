İran, Afgan Göçmenleri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

KAZA DETAYLARI

Afganistan’ın batısındaki Herat eyaletinde, İran’dan sınır dışı edilen Afgan göçmenleri taşıyan bir otobüsün, kamyon ve motosikletle çarpışması sonucu 78 kişi yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Otobüs, başkent Kabil’e doğru hareket ederken, bir kamyon ve motosikletle çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında 17 çocuk bulunuyor. Otobüste yer alan kişilerin, İran’dan sınır dışı edilen Afgan göçmenler olduğu bildirildi.

AÇIKLAMALAR

Herat Kültür Müdürü Ahmadullah Muttaki, kazada otobüste bulunan herkesin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Herat polisi, kazanın sürücünün aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiğini aktardı. İran, son haftalarda düzensiz Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonlarını artırdı. Ocak ayı itibarıyla 1.5 milyon Afgan’nın İran’dan ayrıldığı ifade ediliyor.

TARİHSEL GÖÇ

İran, ülkedeki düzensiz Afgan göçmenlere Temmuz ayına kadar gönüllü olarak ayrılmaları için süre tanımıştı. 1970’lerden bu yana milyonlarca Afgan, İran ve Pakistan’a göç ediyor. Bu trajik kaza, göçmenlerin zorlu koşullarını ve tehlikelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.