İran Aleyhinde Saldırılar Süreklice Devam Ediyor

İsrail’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in İran’a yönelik askeri eylemleri sürerken, İran’ın dini lideri Ali Hamaney bu duruma dair bir açıklama yaptı. Hamaney, İran’ın silahlı kuvvetlerinin “kararlılıkla hareket edeceğini ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktüreceğini” söyledi. Hamaney, “Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak” ifadelerini kullandı ve İran halkının bu konuda “hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabileceğini” dile getirdi.

İran’ın alacağı karşı önlemler ve bölgedeki gelişmeler büyük bir merakla izleniyor. Tahran yönetimi, ulusal güvenliği sağlama adına güçlü ve sert bir duruş sergiliyor. Analistler, bu tür açıklamaların gerilimi artırma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.