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İran, Almanya, Fransa, İngiltere Toplantısı Başladı

İRAN VE AVRUPA DEVLETLERİ ARASINDAKİ ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasında üst düzey katılımlı bir toplantı, İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Bu toplantıda, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar” ve “İran’ın nükleer programı” gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

TOPLANTIYA YÜKSEK DÜZEYDE KATILIM

Cenevre’deki bir otelde gerçekleşen toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile beraberindeki heyetler de katılıyor.

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