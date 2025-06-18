İran, Almanya’nın Tepkisini İletti

İRAN’DAN ALMANYA’YA TEPKİ

İran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in G7 Zirvesi esnasında yaptığı “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı bir kirli iş” şeklindeki açıklamaları nedeniyle Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Merz’in gerginlik üzerine yaptığı bu yorumlara tepki gösteren İran, resmi bir yanıt verme gereği duydu.

MERZ’İN AÇIKLAMALARI VE REAKSİYON

Başbakan Friedrich Merz, G7 Zirvesi sırasında Cannes’da düzenlediği bir basın toplantısında, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırılara dair görüşlerini paylaştı. Merz, “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca, “Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır” dedi.

SONUÇ VE GELECEK TAHMİNLERİ

Merz’in açıklamaları, İran’daki yetkililer tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılandı. Almanya’nın Tahran Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, bu durumun göstergesi olarak değerlendiriliyor. İran, bu tür ifadelerin gerginliği artırabileceğini düşünerek diplomatik bir yanıt verme gereği hissediyor.