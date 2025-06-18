İran, Almanya’nın Tepkisini İletti

İRAN’DAN ALMANYA’YA TEPKİ

İran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in G7 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalara yanıt vermek amacıyla, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Merz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dair kullandığı, “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı bir kirli iş” sözleriyle gerginliği artırmıştı.

MERZ’İN AÇIKLAMALARI

Friedrich Merz, G7 Zirvesi sırasında gerçekleştirdiği açıklamalarda, “Bu İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi” demişti. Merz ayrıca, “Rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır” ifadelerini de kullandı.

TARAFLAR ARASINDAKİ GERGİNLİK

Bu açıklamaların ardından İran, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak tepkisini resmiyete dökmüş oldu. Gelişmeler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri derinleştirirken, aynı zamanda bölgedeki gerginliğin de devam ettiğini gösteriyor.