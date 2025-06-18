Haberler

İran, Almanya’nın Tepkisini İletti

İRAN’DAN ALMANYA’YA TEPKİ

İran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in G7 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalara yanıt vermek amacıyla, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Merz, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dair kullandığı, “Bu, İsrail’in hepimiz için yaptığı bir kirli iş” sözleriyle gerginliği artırmıştı.

MERZ’İN AÇIKLAMALARI

Friedrich Merz, G7 Zirvesi sırasında gerçekleştirdiği açıklamalarda, “Bu İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi” demişti. Merz ayrıca, “Rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır” ifadelerini de kullandı.

TARAFLAR ARASINDAKİ GERGİNLİK

Bu açıklamaların ardından İran, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak tepkisini resmiyete dökmüş oldu. Gelişmeler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri derinleştirirken, aynı zamanda bölgedeki gerginliğin de devam ettiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Anısına Etkinliğe Katıldı. Çok Sayıda İsmin Yer Aldığı Programda. Genç Hukukçulara Verges’in Kitabını Önerdi. Fethi Gemuhluoğlu ile Gençlik...

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu etkinliğinde genç hukukçularla anılarını paylaşıp, Gazze'deki soykırıma ilişkin önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

Atakum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 gram sentetik madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.