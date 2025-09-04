İran, Avustralya Büyükelçisi’ni Sınır Dışı Etti

AVUSTRALYA’NIN İRAN’LA DİPLOMATİK GERGİNLİĞİ

Avustralya, İran’ın ülkedeki Yahudi toplumu üzerine gerçekleştirdiği iki eylemle ilgili suçladığı İranlı büyükelçiyi ağustos ayında istenmeyen adam ilan etti. İran, bu suçlamaları reddederek durumu İsrail’in bir komplosu olarak niteliyor. “Sky News Australia”da 28 Ağustos’ta yayımlanan habere göre, Avustralya’nın ülkesindeki Yahudilere yönelik iki saldırının İran’la bağlantılı olduğuna dair bir ihbar, İsrail istihbaratından geldi.

DIPLOMATIK İLİŞKİLERDEKİ AZALMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya’nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya’nın İran’daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran’dan çıktı.” dedi. Bekayi, ayrıca İran’a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu belirterek, “Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı haksızdır. İlişkilerdeki bu azalmayı memnuniyetle karşılamıyoruz çünkü bunun için hiçbir sebep veya gerekçe bulunmuyor. Bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor.” şeklinde konuştu.