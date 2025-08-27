İran, Avustralya’nın Büyükelçisine Misilleme Yaptı

İRAN’DAN CEVAP GELİYOR

İran, Avustralya’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararına misilleme ile karşılık vereceğini duyurdu. Tahran yönetimi, Canberra’nın İran’ı ülkedeki Yahudi karşıtı saldırıların sorumlusunu göstermesini “kesinlikle” reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, Avustralya’nın kararını “diplomatik düzeyde uygunsuz ve haksız” bulduğunu belirterek, “her türlü eylemin karşılıklı tepki ile karşılanacağını” ifade etti. Baghaei, Avustralya’nın bu adımının iç gelişmelerle bağlantılı olduğunu da vurguladı. Avustralya, İran’ın Sidney ve Melbourne’deki saldırılara karıştığını öne sürerek, İran Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan beridir gerçekleşen bir ilk olduğunu kaydetti. Ayrıca, Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetleri askıya alındı. Bu gelişmeler, Avustralya’nın son dönemde İsrail’e yönelik eleştirileri ve Filistin devletini tanıma yönünde yaptığı girişimler sonrası meydana geldi.

AVUSTRALYA’DAN AÇIKLAMALAR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü’nün (ASIO) Aralık 2024’te Melbourne’deki Addas Israel Sinagogu’na ve Ekim 2024’te Sydney’deki bir Yahudi restoranına yapılan saldırılarda İran’ın rolü olduğuna dair “güvenilir istihbarat” elde ettiğini açıkladı. Bu saldırıların “toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma” girişimleri olduğunu ifade eden Albanese, “Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında yapılan olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi” değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMATLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve üç diğer İranlı diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini ve ayrılmaları için kendilerine 7 gün süre verildiğini açıkladı. Wong, Avustralya hükümetinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir yabancı büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını vurgulayarak, “Bu kararı aldık çünkü İran’ın eylemleri tamamen kabul edilemez” dedi. Ülkelerinin Tahran’daki büyükelçisini geri çektiğini de belirten Wong, bununla birlikte İran ile belli diplomatik kanalları açık tutacaklarını da ifade etti. Wong, Avustralya vatandaşlarına İran’da bulunmamaları yönünde bir uyarıda bulundu.