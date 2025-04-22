İran Bakanı, ABD’ye fırsatlar sundu

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile bir anlaşma yapılması ve yaptırımların kaldırılması durumunun Amerikan şirketleri için trilyon dolarlık ekonomik fırsatlar sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, muhtemel bir savaşın ABD ekonomisine vereceği maliyetin ağır olabileceğini vurguladı. Erakçi’nin, Carnegie Vakfı’nda “Uluslararası Nükleer Politika” konulu yapacağı konuşma, iptal edildi.

KONFERANS İPTALİ VE GÖREV BİRLİĞİ SUÇLAMALARI

Erakçi’nin konuşmasının iptal edilmesi, İsrail lobisine bağlı grupların kampanya başlatmasının ardından gerçekleşti. Hem İran tarafı hem de Carnegie Vakfı, iptalle ilgili birbirlerini suçladı. Bunun üzerine Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden konuşma metnini paylaştı. Paylaşımında, özellikle ABD ile yapılacak bir anlaşmada ekonomik ilişkilere vurgu yaptı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

Erakçi, “İran hiçbir zaman ABD ile ekonomik ve bilimsel işbirliğini engellememiştir. Asıl engel, çoğu zaman belli nüfuzlu çevrelerin etkisi altında hareket eden önceki ABD yönetimleri olmuştur.” dedi. Ayrıca, Amerikan şirketlerinin İran’ın trilyon dolarlık fırsatlarından yararlanabileceğini belirtti. Nükleer alanda da ticaret yapabilme olasılıklarına dikkat çekti.

NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ

İran’ın Buşehr nükleer santralinde yalnızca bir aktif reaktör bulunduğunu ifade eden Erakçi, uzun vadeli planları arasında en az 19 reaktör daha inşa etmenin yer aldığını aktardı. Bu durum, mevcut olanakların on milyonlarca dolarlık sözleşmelere dönüşebileceği anlamına geliyor. Erakçi, “İran pazarı tek başına durgun Amerikan nükleer endüstrisini canlandırmaya yetecek büyüklüktedir.” sözleriyle durumu değerlendirdi. Yaptırımların kaldırılması karşılığında ABD ile yeni bir nükleer anlaşmaya hazır olduklarını da belirtti. Bu bağlamda, İran ile bir anlaşmanın yapılmasının ve yaptırımların ortadan kaldırılmasının, Amerikan şirketlerine büyük ekonomik fırsatlar sunacağını vurguladı.