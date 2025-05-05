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İran Bakanı Arakçi Pakistan’a İkili İlişkiler İçin Geldi

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTAN’A GİTTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmek amacıyla Pakistan’a ulaştı. İslamabad Uluslararası Havalimanı’na inen Arakçi, Batı Asya’dan sorumlu yetkili Seyyid Asad Gillani, İran’ın Pakistan büyükelçisi ve diğer üst düzey yetkililer tarafından karşılandı. Havalimanında yaptığı açıklamalarda, Arakçi, İran’ın Pakistan ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

İKİLİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Ziyareti sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerinde duracaklarını belirten Arakçi, İran ile Pakistan arasındaki iş birliğini daha iyi bir yola koyma hedefinde olduklarını vurguladı. Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ederken, İran’ın Hindistan dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkilerinin de aynı derecede önemli olduğunu söyledi.

GERGİNLİK ÇAĞRISI

Arakçi, Pakistan ve Hindistan’a itidalli davranmaları ve gerginliği artırmamaları gerektiği çağrısında bulundu. İslamabad’daki temasları çerçevesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüşmeler yapacak.

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