İran, Basra Körfezi’nde Kaçak Yakıt Ele Geçirdi

İRAN’DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

İran, Basra Körfezi’nde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıyan “Star 1” ve “Vintag” isimli yabancı petrol tankerlerine el koydu. Olay kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere bağlı iki tanker ele geçirildi. “Organe şekilde kaçakçılık yaptığı belirlenen tankerlerde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 25 mürettebat gözaltına alındı” denildi.

TANKERLER HAKKINDA DETAYLAR YETERSİZ

Açıklamada el konulan petrol tankerlerinin hangi ülkeye ait olduğu, varış noktaları ve mürettebatın milliyeti hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak, gemilerin istihbarat operasyonuyla tespit edildiği ve yargı makamlarıyla yapılan koordinasyon sonrasında yakıtın boşaltılması için Buşehr limanına götürüleceği ifade edildi.