Gündem

İran, BMGK’ya Acil Toplantı Çağırdı

iran-bmgk-ya-acil-toplanti-cagirdi

ORGANİZASYONLAR ARASI TAHKİM

ABD ile İran arasındaki gerilim nükleer müzakerelerle ilgili karşılıklı tehditlerin ardından Orta Doğu’da füzelerin ateşlenmesiyle daha da arttı. Gece yarısı İsrail, İran’ın stratejik nükleer hedeflerine yönelik bir saldırı düzenledi.

ASKERİ KAYIPLAR VE YANSIMALARI

Bu saldırı sonucunda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaşamını yitirdi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, yapılan saldırıya karşı sert bir yanıt verme sözü verdi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı yeniden müzakerelere davet etti.

BMGK’YA YAZILI BAŞVURU

Gelinen noktada İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK’ya bir acil durum mektubu göndererek, İsrail’in “İran’daki nükleer tesislerine yapılmış saldırıları ve askeri yetkililere yönelik suikastleri” kınadı. İran’ın BM Daimi Temsilciliği, bu saldırılardan dolayı İsrail’in sorumlu tutulması amacıyla BMGK’ya acil bir toplantı çağrısı yaptı. Öte yandan, İsrail güvenlik kabinesi önceki gün akşam bir araya geldi ve sabah saatlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu, İran’a karşı kapsamlı bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

ÖNEMLİ

Manşet

İPhone 17 Air Geliyor: Ultra İnce Tasarım

Apple'ın bu yıl yeni iPhone 17 Air modelini tanıtacağı, Plus modelinin yerine ultra ince tasarım, büyük ekran ve tek arka kamera ile geleceği iddia ediliyor.
Gündem

Mardin’de Yangında 1000 Dönüm Buğday Yandı

Mardin'in Derik ilçesindeki bir ekili alanda meydana gelen yangında 1000 dönümlük buğday alevler içinde kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.