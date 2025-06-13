İran, BMGK’ya Acil Toplantı Çağırdı

ORGANİZASYONLAR ARASI TAHKİM

ABD ile İran arasındaki gerilim nükleer müzakerelerle ilgili karşılıklı tehditlerin ardından Orta Doğu’da füzelerin ateşlenmesiyle daha da arttı. Gece yarısı İsrail, İran’ın stratejik nükleer hedeflerine yönelik bir saldırı düzenledi.

ASKERİ KAYIPLAR VE YANSIMALARI

Bu saldırı sonucunda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaşamını yitirdi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, yapılan saldırıya karşı sert bir yanıt verme sözü verdi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı yeniden müzakerelere davet etti.

BMGK’YA YAZILI BAŞVURU

Gelinen noktada İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK’ya bir acil durum mektubu göndererek, İsrail’in “İran’daki nükleer tesislerine yapılmış saldırıları ve askeri yetkililere yönelik suikastleri” kınadı. İran’ın BM Daimi Temsilciliği, bu saldırılardan dolayı İsrail’in sorumlu tutulması amacıyla BMGK’ya acil bir toplantı çağrısı yaptı. Öte yandan, İsrail güvenlik kabinesi önceki gün akşam bir araya geldi ve sabah saatlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu, İran’a karşı kapsamlı bir saldırı başlattıklarını duyurdu.