İran, BMGK’ya Acil Toplantı Çağırdı

ORTA DOĞU’DA TİRAN OLUŞUYOR

ABD ve İran arasında devam eden nükleer müzakerelerle ilgili birbirini tehdit eden taraflar sonrası Orta Doğu’da füzeler ateşleniyor. İsrail, gece yarısı İran’ın kritik nükleer hedeflerine saldırı düzenledi.

ASKERİ YETKİLİLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri yaşamını yitirdi. İran dini lideri Ali Hamaney, yaptığı açıklamada, “Saldırıya sert bir karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran’a yeniden müzakere çağrısında bulundu.

BMGK’YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Süreç devam ederken, İran resmi ajansı IRNA’ya göre İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK’ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail’in “İran’daki nükleer tesislerine saldırılarını ve askeri yetkililere suikast düzenlemesini” kınadı. İran’ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail’in bu saldırıları nedeniyle sorumlu tutulması amacıyla BMGK’ya acil toplantı çağrısı yaptı. İsrail güvenlik kabinesi ise önceki akşam bir araya gelip, sabah saatlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını duyurdu.