İran, Cemkeran Camii’ne Kırmızı Bayrak Astı

KIRMIZI İNTİKAM BAYRAĞIYLA TEPKİ

İran, İsrail’in 13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği “Rising Lion” operasyonunun ardından Kum şehrindeki kutsal Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağını çekti. Şii inancının önemli mekânı olan bu camide dalgalanan bayrak, İran’ın İsrail’e karşı bir misilleme hazırlığında olduğuna dair güçlü bir sembol olarak yorumlandı.

KIRMIZI BAYRAĞIN ANLAMI VE TARİHİ

Kırmızı intikam bayrağı, İran kültüründe ve Şii inancında “kan davası” ile “misilleme” anlamı taşıyor. Genellikle üzerinde “Hüseyin’in intikamı” ifadesi taşıyan bu bayrak, özellikle Kerbela Olayı’nda Hz. Hüseyin’in şehadetini anmak ve haksızlığa karşı direnişi simgeleriyle kullanılıyor. İran, son beş yıl içerisinde bu bayrağı dördüncü kez Cemkeran Camii’nde dalgalandırdı. Daha önce, 2020 yılında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi, 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastı ve Kirman’daki terör saldırısı sonrasında da bayrak çekilmişti.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE İRAN’IN CEVABI

İsrail’in Natanz nükleer tesisine, Tahran’da askeri karargâhlara ve balistik füze üslerine yönelik saldırısında Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ile nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ve Mohammad Mehdi Tehranchi yaşamını yitirdi. İran dini lideri Ayatollah Ali Khamenei, bu saldırıyı “vahşi bir suç” olarak tanımlayarak, “İsrail ağır bir bedel ödeyecek” ifadesini kullandı. İran, bu duruma misilleme olarak 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) ile İsrail’e karşı bir saldırı başlattı.