İran, Cemkeran Camii’ne Kırmızı Bayrak Astı

KIRMIZI İNTİKAM BAYRAĞININ YENİDEN DALGALANMASI

İran, İsrail’in 13 Haziran 2025’te gerçekleştirdiği “Rising Lion” operasyonunun ardından Kum şehrindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağını çekti. Bu cami, Şii inancında büyük bir öneme sahip bulunuyor. Dalgalanan bu bayrak, İran’ın İsrail’e karşı bir misilleme hazırlığında olduğunun güçlü bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

İNTİKAM BAYRAĞININ KÜLTÜREL ANLAMI

Kırmızı intikam bayrağı, İran kültüründe ve Şii inancında “kan davası” ile “misilleme” anlamlarını taşıyor. Bayrak üzerinde genellikle “Hüseyin’in intikamı” ifadesi yer alıyor. Özellikle Kerbela Olayı’nda Hz. Hüseyin’in şehadetini anmak ve haksızlığa karşı direnişi vurgulamak amacıyla kullanılıyor. İran, son beş yıl içerisinde bu bayrağı Cemkeran Camii’nde dördüncü defa dalgalandırıyor. Önceki çekilişler, 2020’de Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi, 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastı ve Kirman’daki terör saldırısı sonrası gerçekleşti.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE İRAN’IN CEVABI

İsrail, Natanz nükleer tesisinin yanı sıra Tahran’daki askeri karargâhları ve balistik füze üslerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ile Mohammad Mehdi Tehranchi hayatını kaybetti. İran dini lideri Ayatollah Ali Khamenei, bu saldırıyı “vahşi bir suç” olarak değerlendirdi ve “İsrail ağır bir bedel ödeyecek” ifadesini kullandı. İran, bu misilleme kapsamında 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) ile İsrail’e yönelik bir saldırı başlatmış durumda.